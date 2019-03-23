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Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında

23.03.2019 13:40

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.


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