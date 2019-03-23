Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.
Kuvvet komutanları Suriye sınırının sıfır noktasında23.03.2019 13:40
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