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Kuvvet komutanları Şanlıurfa sınırında

10 Ocak 2019, Perşembe

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da sınır hattında. İşte bölgeden sıcak gelişmeler...


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