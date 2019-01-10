Kuvvet komutanları Şanlıurfa sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da sınır hattında. İşte bölgeden sıcak gelişmeler...
Kuvvet komutanları Şanlıurfa sınırında10 Ocak 2019, Perşembe
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