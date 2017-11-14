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Kuveyt'teki Türk işçiler Erdoğan'ı bu tezahüratla karşıladı

14 Kasım 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt emiri ile birlikte Türk mütehitler tarafından yapılan Kuveyt uluslararası havalimanı yeni terminal binasının inşaat alanında inceleme yaptı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasını ziyaret ederek işçilerle görüştü ve fotoğraf çektirdi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası, Mayıs 2017'de temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir Al Ahmed El Sabah tarafından atılmıştı. Proje, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.
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