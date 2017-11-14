Kuveyt'teki Türk işçiler Erdoğan'ı bu tezahüratla karşıladı14 Kasım 2017, Salı
Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasını ziyaret ederek işçilerle görüştü ve fotoğraf çektirdi.
Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası, Mayıs 2017'de temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir Al Ahmed El Sabah tarafından atılmıştı. Proje, Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışında kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıyor.
- Türkiye'nin konuştuğu fenomen adamın 3 aydır kayıp olduğu anlaşıldı!
- CHP'li Aytuğ Atıcı'nın skandal açıklamalarına tepki büyüyor
- ABD DEAŞ'lı teröristleri böyle kaçırdı
- ABD polisinin işkence görüntüleri
- Lebron James'in Enes Kanter'i rezil ettiği o an
- Feto'nun çocuğu Kanter böyle rezil oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te böyle karşılandı
- Yıldırım: 'Atatürkçülük hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir!'
- Balona röveşata atmaya çalışan genç!
- Kadıköy'de lüks araç içinde infaz edilmiş ceset bulundu
- Hariri'ye canlı yayında açıklama talimatı!
- CHP'li Atıcı'dan Afrin operasyonu için skandal sözler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.