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Kütahya'da korkunç görüntüler! Tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdı

20.05.2019 23:24

Kütahya'da E.Y. (17), halk pazarı otoparkında kendisinden para isteyen yaşıtı S.Y. ve A.C.E'ye belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E. hastaneye kaldırırken, kaçan E.Y. ve S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Döner bıçaklı saldırı anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


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