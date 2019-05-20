Kütahya'da E.Y. (17), halk pazarı otoparkında kendisinden para isteyen yaşıtı S.Y. ve A.C.E'ye belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E. hastaneye kaldırırken, kaçan E.Y. ve S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Döner bıçaklı saldırı anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kütahya'da korkunç görüntüler! Tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdı20.05.2019 23:24
- Kütahya'da korkunç görüntüler! Tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı ile saldırdı
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