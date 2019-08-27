Kütahya'da korku dolu anlar! Hareket halindeki otombil alev alev yandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobil alev alev yandı. Olay, Gediz-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı. .
Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya yönetiminde olan ve plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsünün kenara çekip can havliyle kendini dışarı atmasıyla olası bir faciadan dönüldü.
Araç sürücüsü Ali Kaya, bir süre kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak araçta meydana gelen patlamalardan dolayı büyük tehlike atlattı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğiği one süren araç sürücüsü Ali Kaya, kriz geçirdi.
İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.