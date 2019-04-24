Kütahya'daki olayda yaşamını yitirenlerin, 22 ve 20 yaşlarında iki erkek kardeş olduğu tespit edildi.
Kütahya'da iki kardeşin korkunç sonu!24.04.2019 13:38
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