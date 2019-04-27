Kütahya’da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandılar

Kütahya’da sahipli köpeği bağlı olduğu yerden alıp ormanlık alana götürerek tecavüz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Kütahya’da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandılar27.04.2019 16:15
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