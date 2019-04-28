Kütahya!da akılalmaz olay! Top oynayan çocuklara sinirlendi, dehşet saçtı

Kütahya'da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.
Kütahya!da akılalmaz olay! Top oynayan çocuklara sinirlendi, dehşet saçtı28.04.2019 22:45
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