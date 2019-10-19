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Küstah Fransız haddini aştı! Başörtüsünü Nazi üniformasına benzetti…

19.10.2019 20:55

Fransa’daki haber kanallarından LCI’da düzenlenen bir programda konuşan devlet kanalı France 2 sunucularından Olivier Galzi haddini aştı. Başörtüsünün dini değil siyasi bir simge olduğunu iddia eden küstah Fransız “Nasıl ki SS Nazi üniforması yasak, başörtüsü de öyle yasak olmalı.” şeklinde skandal ifadeler kullandı.


Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda ağır darbe vurduğu YPG/PKK'lı teröristlerle görüşüp onlara kucak Fransa bir skandala daha imza attı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ NAZİ ÜNİFORMASINA BENZETTİ
Fransa'daki haber kanallarından LCI'da düzenlenen bir programda konuşan devlet kanalı France 2 sunucularından Olivier Galzi haddini aştı. Başörtüsünün dini değil siyasi bir simge olduğunu iddia eden küstah Fransız "Nasıl ki SS Nazi üniforması yasak, başörtüsü de öyle yasak olmalı. İşte bu kadar basit." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

FRANSA EĞİTİM BAKANI "BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANMALI" DEMİŞTİ
Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de geçtiğimiz günlerde başörtüsüne ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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