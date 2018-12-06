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Kuşlarına bakan çocukları tekme tokat dövdü!

06 Aralık 2018, Perşembe

Bursa İnegöl'de çocukların yol kenarındaki kuşlara bakarken sahipleri tarafından tekme tokat dövülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.


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