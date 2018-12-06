Bursa İnegöl'de çocukların yol kenarındaki kuşlara bakarken sahipleri tarafından tekme tokat dövülmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kuşlarına bakan çocukları tekme tokat dövdü!06 Aralık 2018, Perşembe
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