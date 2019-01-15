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Kuşadası'nda göçmen kurtarma operasyonu

15 Ocak 2019, Salı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında botları su alan 40 göçmeni kurtardı. Denize düşen bir göçmenin ise cesedine ulaşıldı.


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