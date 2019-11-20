Kuruluş Osman 1. bölümüyle bu akşam Atv'de! İşte Kuruluş Osman dizisi oyuncuları... 20.11.2019 17:06

Kuruluş Osman için beklenen gün geldi. Kuruluş Osman 1. bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında olacak! 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşü anlatan Kuruluş Osman adını, 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor. "Diriliş Ertuğrul", "Mehmetçik Kutülamare" ve "Yunus Emre" gibi dizileriyle tanınan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Kuruluş Osman", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, sadece iyi bir dizi yapmadıklarını, iyi bir endüstri kurduklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde kahraman ecdadımızın hikayesi, onların muzafferiyet duygusu, fetih ruhu, insanlığa bakış açısı, dünyayı yeniden tasarlama kuvvetleri ve kudretlerini bütün cihan izleyecek." dedi. Peki milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Burak Özçivit'in başrol aldığı Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosundaki isimler...

Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında milyonları ekran başına kilitleyecek! Aylardır merakla beklenen, dev prodüksiyon ve başarılı oyuncu kadrosu ile hazırlanan dizi Kuruluş Osman 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Kuruluş Osman adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.

UMUDUN ADI: KURULUŞ OSMAN



Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük merak uyandıran Kuruluş Osman dizisi bugün milyonlarla buluşuyor. ATV'de 20.00'de başlayacak dizi adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.

Bu akşam Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan, dev prodüksiyon ve oyuncu kadrosuna sahip efsane dizi Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Bozdağ, Burak Özçivit'in "Osman Gazi" rolünü canlandırdığı diziyi ve diğer projelerini anlattı.

"Diriliş Ertuğrul", "Mehmetçik Kutülamare" ve "Yunus Emre" gibi dizileriyle tanınan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Kuruluş Osman", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak. Bozdağ: Bu kadar büyük bir çalışmayı bu kadar kısa sürede yapabilen ender ekiplerden biriyiz. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum, dünyada da öyle. Kuruluş Osman'da kendi ezberimizi bozmamız gerektiğine inandım. Yazdığım işten, tasarladığım dünyadan mutlu olmak istiyorum. Temel ilkemiz, kendi izleyip de beğenmeyeceğimiz bir işi izleyiciye izletmemek. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı ziyaretimize geldi. Ortak proje üzerinde mutabakata vardık, anlaşma yapıldı. Artık çekimlere başlamak üzereyiz. Onun için de dev bir plato ve dekor kuruyoruz.

"SADECE İYİ BİR DİZİ YAPMADIK İYİ BİR ENDÜSTRİ KURDUK"

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, sadece iyi bir dizi yapmadıklarını, iyi bir endüstri kurduklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde kahraman ecdadımızın hikayesi, onların muzafferiyet duygusu, fetih ruhu, insanlığa bakış açısı, dünyayı yeniden tasarlama kuvvetleri ve kudretlerini bütün cihan izleyecek." dedi.

İzleyicinin tepkisini çok merak ettiğine işaret eden Bozdağ, "Kuruluş Osman'da kendi ezberimizi bozmamız gerektiğine inandım. Beş yıl bir diziye hayat verdik. Senaryosunu yazıp tasarladık, hikayeyle birlikte ekrana getirdik. Ben bambaşka bir proje hazırlamayı hayal ettim. Bir süre sonra her gün aynı yemekten yerseniz bıkma durumu var. Sadece izleyici açısından değil, kendimiz üretirken de heyecanlanıyoruz. Nihayetinde izleyiciye iş yapıyoruz ama evvela kendime de iş yapmak istiyorum. Yazdığım işten, tasarladığım dünyadan mutlu olmak istiyorum. O yüzden temel ilkemiz, kendi izleyip de beğenmeyeceğimiz bir işi izleyiciye izletmemek." ifadelerini kullandı.

"BİR ÜST ÇITAYA ÇIKTI"

Bozdağ, dizi için yeniden bir dünya kurulduğunu aktararak, "Çadırlar, aksesuarlar tamamen değişti. Yepyeni kaleler, çarşılar yapıldı, şehirler inşa edildi. Kostümden ve hikayelendirme mantığımız değişti ama ruhundan bir şey koparmadı, bir üst çıtaya çıkarabildik." diye konuştu.

Her proje yayına girdiğinde heyecanlandığını vurgulayan yapımcı, şöyle devam etti:

Neden Haçlılar, Moğollar değil de biz Türkler bu coğrafyada 6 asır sürecek bir devleti kurabilme başarısını gösteriyoruz? Bugün bu soruyu sorup cevabını bulmak daha kolay. Ancak o dönemde yaşasaydık ve Kayı Boyu'nun bir ferdi olsaydık derdimiz ne olurdu? Osman Gazi'nin rüyası neydi? yaşadığı zorluklara karşı nasıl bir ruh haline bürünüyordu? Hakeza düşmanların Türkleri yok etme stratejisi neydi? gibi sualler zihnimi hep meşgul ediyor.

Bozdağ, Osman Gazi'nin mücadelesine başlarken bir devlet kurma hayalinin olup olmadığının tartışılabileceğine değinerek, "Biz de tarihi bir belgesele imza atmıyoruz. O yüzden ben Osman Gazi'nin bir hedefi ve gayesi olduğunu düşünüyorum. Öyle olmasaydı bu muvaffakiyetin gerçekleşmeyeceğine inananlardan biriyim. Tarih kendisini belgeler üzerine inşa eder. Roman belgelerle hayal gücünün bir araya gelmesi sonucu oluşur. Sinemada hayal gücü var, tarihi belgelerle hemhal olmak zorundasınız. Aynı zamanda hayal ettiğinizi birileri oynamak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

TAMAMI EL İŞÇİLİĞİ YÜZLERCE ÇADIR VE KİLİM TÜRKMENİSTAN'DAN

Dizi için Türkmenistan'da tamamı el işçiliği olan yüzlerce çadır ve kilim yapıldığını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti: Bu kadar büyük bir çalışmayı bu kadar kısa sürede yapabilen ender ekiplerden biriyiz. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum, dünyada da öyle. Türkiye'nin en büyük platosu var burada ve muazzam bir ekip çalışıyor. Biz sadece iyi bir dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk. Bu anlamda da bugün bütün dünyaya iş yapan bir şirket haline geldik. Yakında Özbekistan devletine yaptığımız bir diziyi hayata geçireceğiz.

Bozdağ, Celaleddin Harzemşah ile Cengiz Han'ın hikayesini hep merak ettiğine dikkati çekerek, "Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Ozodbek (Nazarbekov) sağ olsun ziyaretimize geldi. Bizim dizinin de hayranı. Böyle bir projelerinin olduğunu söyledi. Biz gidip araştırma yaptık. Özbekistan'ı gezdik. Nihayetinde ortak proje üzerinde mutabakata vardık, anlaşma yapıldı. Artık çekimlere başlamak üzereyiz. Onun için de dev bir plato ve dekor kuruyoruz. Yine büyük bir iş olacak. 13 bölümlük bir hikaye, 60'ar dakikadan her bölümü." dedi.

Celaleddin Harzemşah'ın İslam alemi için çok önemli bir kahraman olduğunu söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

Zalim Moğollara karşı bir set olabilmeyi başarmış ender adamlardan biri. Kendi hayat hikayesi de zorlu, çileli. Büyük mücadelelerle geçmiş bir hayat hikayesine sahip. Onun hikayesinde Doğu Türklüğünü algılamış olacağız Türkiye açısından. Özbekistan için de şöyle önemli bir proje; kendi tarihinin yeniden, küllerinden dirilmesi gibi bir şey var. İnşallah çok ses getireceğini düşünüyorum. Özbekistan'da da çok yakından takip ediliyor. Özbek ve Türk oyuncularla ortak yapacağız bu projeyi. Güzel bir işe imza atacağımızı düşünüyorum.

OYUNCULAR ALP'LİK EĞİTİMİ İÇİN GÜNLERCE DAĞDA KALDI

Bozdağ, birçok farklı devletten de benzer taleplerin geldiği bilgisini vererek, "İyi bir projenin ekrana getirilmesi için şuna dikkat etmek gerekiyor. Sadece bir alanda iyi olmanız yetmiyor. İyi bir oyuncu olur ama iyi bir sanat yönetmeni olmaz, iyi bir senaryo olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. iyi bir senaryo ve iyi bir sanat ekibiniz olur ama.... oyuncularda o kabiliyet yoksa olmaz. Bu bir bütün. Biz ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Başta yönetmenimiz Metin Günay olmak üzere herkes canla başla bu projeyi ekrana getirebilmek için çalışıyor. Ekip, işi daha yukarı çıkarabilmesi için artık bizleri zorlar hale geldi. Sanat işçisinden kostüm tasarımına terzisine kadar herkes bu projeyi çok güzel yapmak için emek sarf ediyor." şeklinde konuştu.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

BURAK ÖZÇİVİT (OSMAN BEY)

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir.

NURETTİN SÖNMEZ (BAMSI)

Nurettin Sönmez, 24 Temmuz 1978 doğumludur. İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

RAGIP SAVAŞ (DÜNDAR)

1966 yılında İzmit'te dünyaya gelen Ragıp Savaş ilk ve orta lise eğitimini yine İzmit'te tamamladı. 1986 yılında Mimar Sinan üniversitesi devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında bu okuldan yüksek dereceyle mezun oldu.

SARUHAN HÜNEL (ALİŞAR)

Saruhan Hünel, 07 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur.

İSMAİL HAKKI (SAMSA)

İsmail Hakkı, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

AYŞEGÜL GÜNAY (ZÖHRE)

Ayşegül Günay, 9 Kasım 1969, Eskişehir doğumludur. Sanatçı Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

ALMA TERZİC (SOFİA)

Alma Terzic, Boşnak dizi ve sinema oyuncusu. Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğdu.

EMRE BASALAK (GÜNDÜZ)

28 Nisan 1979 İstanbul doğumludur.

BUSE ARSLAN (AYGÜL)

29 Aralık 1992, İstanbul doğumlu. Oyunculuk Bölümü mezunu.

AÇELYA ÖZCAN (AYŞE HATUN)

8 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında tiyatro ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

ASLIHAN KARALAR (BURÇİN)

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

UĞUR ARSLAN (NİZAMETTİN)

9 Şubat 1972 Hatay doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.

YİĞİT UÇAN (BORAN)

Yiğit Uçan 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Hersek'lidir. Boyu 1.72 cm, kilosu ise 70'tir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.