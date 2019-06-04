Gaziantep Şahinbey’deki İyinacar Camii’ndeki bayram namazında imam, "Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" diyerek skandal ifadeler kullandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gaziantep Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, imamla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"Kurtuluş Savaşı'nı keşke kaybetseydik" diyen imama jet soruşturma!04.06.2019 14:28
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