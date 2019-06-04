Haberler Web TV "Kurtuluş Savaşı'nı keşke kaybetseydik" diyen imama jet soruşturma!

"Kurtuluş Savaşı'nı keşke kaybetseydik" diyen imama jet soruşturma!

04.06.2019 14:28

Gaziantep Şahinbey’deki İyinacar Camii’ndeki bayram namazında imam, "Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" diyerek skandal ifadeler kullandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gaziantep Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, imamla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları