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'Kurt Kapanı' operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi… (Video)

21.06.2019 12:10

İçişleri Bakanlığı: Bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen ”Kurt Kapanı 2019-23 Opersayonu’nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ve PÖH timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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