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Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

18.02.2019 11:34

Diyarbakır'da, teröristler tarafından yakılan Osmanlı eserlerinden tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde onarımın ardından ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. 3 yıl aradan sonra ilk namazın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Cuma Namazı'nda kılınacağı belirtildi. Uzun bir aranın ardından ezan sesinin tekrar yükseleceği cami ile ilgili Erdoğan, restorasyon çalışmaların bizzat takip etmiş ve zaman zaman yetkililerden bilgi almıştı.


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