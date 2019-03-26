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Kurdaki hareketliliğin arkasında plan deşifre oldu

26.03.2019 12:19

Dolar üzerinde spekülasyon yaratarak yeni bir ekonomik operasyon hazırlığında olan tetikçilerin oyunu Merkez Bankası'nın hamlesi ile bozuldu. Süreci yakından takip eden Dr. Mevlüt Tatlıyer A Haber canlı yayınında spekülatif hareketleri değerlendirdi.


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