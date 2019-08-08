Kurban bayramı öncesi ikramiye müjdesi! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 08.08.2019 11:16

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri bugün ve yarın ödenmeye başlayacak. Emeklileri sevindiren bu haber haftaiçi duyurulmuştu. 8-9 Ağustos tarihlerinde emekliler hesabında 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesini görecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek. Geçen seneye baktığımız zaman Ramazan Bayramı'nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Emekliler tahsis numarasına göre maaşlarını alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Peki 8-9 Ağustos kurban bayramı emekli maaş ikramiyesini kimler alacak? Emekli bayram ikramiyesi hesaba yattı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor? Kurban bayramı emekli maaş ikramiyesini kimler alacak? Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 8-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önceki hafta, yani 5-9 Ağustos'ta ödenmesi muhtemel. Ramazan Bayramı'nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Buradan yola çıkarak 9 Ağustos Cuma günü 12.5 milyon emeklinin ikramiyelerinin hesaba yatma olasılığı yüksek. Bir ihtimal de ödemenin emeklinin bir kısmına 8 Ağustos, kalanına ise 9 Ağustos'ta olmak üzere iki günde yapılması.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?

8-9 Ağustos tarihlerinde emekliler hesabında 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesini görecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek.

TEK GÜNDE YATMIŞTI

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önceki hafta, yani 5-9 Ağustos'ta ödenmesi muhtemel. Ramazan Bayramı'nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Buradan yola çıkarak 9 Ağustos Cuma günü 12.5 milyon emeklinin ikramiyelerinin hesaba yatma olasılığı yüksek.

Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecekler mi: 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Emekliler tahsis numaralarını öğrenirse bunu online olarak yapabilme kolaylığına erişir. Eğer emekli kişi internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsa en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsis numarasını öğrenebiliyor.

TAHSİS NUMARASI NASIL SORGULANIR?

Pek çok işlemi bir tık ile gerçekleştirebileceğiniz e-devlet bunun için de bir fırsat sunuyor. Bürokrasi gerektiren birçok işlemi rahatça yapabilmenize imkan sağlıyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLER?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.