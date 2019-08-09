Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri... 09.08.2019 13:43

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namaz saatleri vatandaşlar arama motorlarında şimdiden merakla sorgulatılıyor. Bayram namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman vatandaş Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna bayram öncesinde merakla yanıt arıyor. İşte 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri...

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı öncesinde merakla araştırılan konuların başında bayram namaz saatleri yer alıyor. Vatandaşlar internette Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2019 yılı il il bayram namazı vakitleri...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da bayramı namazı 06.47'de, Ankara'da 06.33'te, İzmir'de 06.58'de kılınacak.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat içlerinden "Sübhaneke suresini okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.