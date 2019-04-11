Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu

Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan 16 yaşındaki otizmli Ozan Memiş, İl Müftülüğünce düzenlenen hafızlık sınavında gösterdiği başarıyla "hafızlık" belgesinin sahibi oldu.
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu11.04.2019 12:48
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