Haberler Web TV Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu

Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu

11.04.2019 12:48

Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan 16 yaşındaki otizmli Ozan Memiş, İl Müftülüğünce düzenlenen hafızlık sınavında gösterdiği başarıyla "hafızlık" belgesinin sahibi oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları