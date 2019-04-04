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Kur'an kursu öğrencilerinden 'Erdoğan'a dua

04.04.2019 10:14

Sancaktepe Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin Çamlıca Camii'nde karşılaştıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ettikleri anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.


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