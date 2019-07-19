Kurada ev çıkmayan üzülmesin! TOKİ'den her keseye uygun yeni konutlar! TOKİ ucuz konut müracaat şartları nedir? 19.07.2019 12:13

TOKİ ev düşsel kuran vatandaşlarımızı ev sahibi oluşturmaya devam ediyor. Bu anlamda Temmuz ayında binlerce konut satışa çıkacak. Şu ana kadar 50 projede 27 bin 66 gerçek sahibi belirlendi. TOKİ vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kura çekilişinde ismi çıkmayanlar üzülmesin TOKİ'den yeni alternatifler geldi. Her bütçeye uygun konutlara 240 ay vade yapılıyor. Açık satışlar için fiyatlarda belirlendi. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata bakılırsa vade de uzayabiliyor. Peki 2019 Temmuz ayı TOKİ ucuz konut müracaat şartları nedir?

2019 Temmuz ayı TOKİ ucuz konut başvuru şartları nedir? TOKİ alt gelir grubu evleri hangi şehirlerde satışa çıkıyor? Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 50 bin sosyal konut hamlesi kapsamında kuralar birer birer çekiliyor. Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 17 şehirde, toplam 1710 konut açık satışta bulunuyor. 16 Temmuz'da 6 şehirde 576 konut daha satışa çıkacak. 306 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutlar için son başvuru tarihi de 31 Temmuz, 29 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor.

306 LİRADAN BAŞLIYOR

Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 17 şehirde, toplam 1710 konut açık satışta bulunuyor. 16 Temmuz'da 6 şehirde 576 konut daha satışa çıkacak. 306 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutlar için son başvuru tarihi de 31 Temmuz, 29 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz.

ALT GELİR GRUBU

Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor.

240 AY VADE

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor. Diğer satışlarda ilk taksit ödemeleri sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlatılıyor.

İşte o iller ve konutlar:

Edirne - 52 konut

Taksit 458 lira

Balıkesir - 84 konut

Taksit 471 lira

Kütahya - 58 konut

Taksit 348 lira

Afyon - 113 konut

Taksit 357 lira

Uşak - 88 konut

Taksit 404 lira

Denizli - 405 konut

Taksit 420 lira

Ankara - 1219 konut

Taksit 770 lira

Kırşehir - 24 konut

Taksit 348 lira

Niğde - 13 konut

Taksit 1425 lira

Hatay - 25 konut

Taksit 304 lira

Kahramanmaraş - 25 konut

Taksit 616 lira

Şanlıurfa - 172 konut

Taksit 306 lira

Diyarbakır - 321 konut

Taksit 924 lira

Malatya - 90 konut

Taksit 343 lira

Kars - 87 konut

Taksit 443 lira

Gümüşhane - 19 konut

Taksit 633 lira

Sivas - 29 konut

Taksit 1041 lira

Tokat - 16 konut

Taksit 1536 lira

Yozgat - 39 konut

Taksit 323 lira

Sinop - 10 konut

Taksit 738 lira

Kırklareli - 52 konut

Taksit 403 lira

TOKİ ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;



1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ



Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.



Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.



Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası