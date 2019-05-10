Haberler Web TV Kur operasyonunda 3. perde! Swap silahı gidince algıya sarıldılar

Kur operasyonunda 3. perde! Swap silahı gidince algıya sarıldılar

10.05.2019 17:50

Türkiye’ye karşı önce Ağustos ayında ilk kur saldırısını, daha sonra 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ikinci kur saldırısını gerçekleştiren uluslararası birkaç banka, fon ve medya kuruluşunun içinde olduğu yapı, üçüncü saldırı için düğmeye bastı. Özellikle Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın başarılı Swap hamleleri sonrası bu silahı her geçen gün elinden alınan yapı tamamen algı operasyonlarına sarıldı. Daha önce yurt içinde vatandaşların dolara yönelmesi için güvensizlik oluşturmaya çalışırlarken, bu kez yapılan hamleleri hedef almaya başladılar. İşte kur saldırısında 3.planın perde arkası;


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları