Kur operasyonunda 3. perde! Swap silahı gidince algıya sarıldılar

Türkiye’ye karşı önce Ağustos ayında ilk kur saldırısını, daha sonra 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ikinci kur saldırısını gerçekleştiren uluslararası birkaç banka, fon ve medya kuruluşunun içinde olduğu yapı, üçüncü saldırı için düğmeye bastı. Özellikle Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın başarılı Swap hamleleri sonrası bu silahı her geçen gün elinden alınan yapı tamamen algı operasyonlarına sarıldı. Daha önce yurt içinde vatandaşların dolara yönelmesi için güvensizlik oluşturmaya çalışırlarken, bu kez yapılan hamleleri hedef almaya başladılar. İşte kur saldırısında 3.planın perde arkası;
Kur operasyonunda 3. perde! Swap silahı gidince algıya sarıldılar10.05.2019 17:50
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