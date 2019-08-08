Kur manipülatörleri suskun! Doların düşüşü sürecek mi? 08.08.2019 00:43

Son günlerde ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle Amerikan doları, Türk lirası karşısında son dört ayın en düşük seviyesine indi. Dolar günü 5 lira 48 kuruştan kapattı. Ekonomist Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, A Haber canlı yayında dolar ve euro kurundaki düşüşleri değerlendirdi? Peki, Dolar ne kadar olur? Doların düşüşü sürecek mi? İşte ayrıntılar…