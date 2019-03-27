Haberler Web TV Kur bombası ellerinde patladı

Kur bombası ellerinde patladı

27.03.2019 07:42

Türkiye’ye ‘Kara Pazartesi’ yaşatmak isteyen küresel güçlerin tetikçileri duvara çarptı. Kur operasyonu atılan adımlarla püskürtülürken, tetikçi bankalar kazdığı kuyuya düştü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları