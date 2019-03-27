Kur bombası ellerinde patladı

Türkiye’ye ‘Kara Pazartesi’ yaşatmak isteyen küresel güçlerin tetikçileri duvara çarptı. Kur operasyonu atılan adımlarla püskürtülürken, tetikçi bankalar kazdığı kuyuya düştü.
Kur bombası ellerinde patladı27.03.2019 07:42
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