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Kumpas davasında Türk düşmanı bilirkişi

01 Aralık 2017, Cuma
A Haber'de yayınlanan Yaz-Boz programında kumpas davasında bilirkişi olarak yer alan Jonathan Schanzer'in skandal sözleri ortaya çıktı.
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