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Kültür Bakanlığı: Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

13.02.2019 16:33

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının yanında inşa edilen otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.


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