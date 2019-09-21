Kulp şehitlerinin ailelerinden evlat nöbetine destek! HDP önünde teröre lanet yağdırdılar 21.09.2019 14:27

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın yaktığı meşalenin ateşi büyüyor. Evlat nöbeti, 44 aile ile devam ediyor. Annelere bir destek de Kulp'taki hain saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerden geldi. Analar HDP önünde terör örgütüne lanet yağdırdı.