Külliye'deki kritik zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki 'erken seçim' konulu kritik zirve başladı..
Külliye'deki kritik zirve başladı18 Nisan 2018, Çarşamba
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