Külliye'deki 'büyükşehir' zirvesi sonrası flaş açıklama: Cumhurbaşkanlığı bünyesinde belediyeler için komisyon kurulacak 11.09.2019 17:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyum olarak atanan isimler de katıldı. 3,5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Belediye başkanları ile toplantılar tekrarlanacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde belediyeler için komisyon kurulacak." dedi. CHP'li başkanlar da "Salonda olumlu bir hava vardı, çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın mazereti nedeniyle katılmadığı toplantıya tüm Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri de yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan ise Bakan Yardımcıları toplantıya katıldı.

TOPLANTILAR TEKRARLANACAK

Toplantı sonrası açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Belediye başkanları ile toplantılar tekrarlanacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde belediyeler için komisyon kurulacak." dedi.

CHP'li başkanlar da "Salonda olumlu bir hava vardı, çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.