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Külliye'deki 29 Ekim töreni Kur'an tilavetiyle başladı

29.10.2019 20:09

Cumhuriyet'in 96. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Külliye'deki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


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