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Külliye'de tarihi görüşmeden ilk görüntüler

10 Ocak 2018, Çarşamba
MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Görüşme 16.05'de başladı.
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