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Külliye'de kritik zirve

04 Nisan 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Liderler aile fotoğrafı çektirdi. .

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