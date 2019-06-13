Külliye'de kritik toplantı başladı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.55'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.55'te başladı.
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