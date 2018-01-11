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'de ittifak için ilk buluşma

10 Ocak 2018, Çarşamba
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor. A Haber Muhabir Lamia Ayhan, son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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