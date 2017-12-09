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Kudüs'te öfke Cuması

08 Aralık 2017, Cuma
ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının ardından Filistin halkı sokaklarda. İsrail askerleri, Mescid-i Aksa yakınlarında ve pek çok bölgede Filistinliler'e saldırdı. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalede bulunduğu bildirildi.
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