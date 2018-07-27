Kudüs'te akan kanın sebebi: Evangelizm

Başkan Erdoğan'ın, Güney Afrika'da vurgu yaptığı evangelizm nedir? Evangelistlerin ABD yönetimi üzerindeki etkisi, amaçları nelerdir? Evangelizm ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Evangelizm nedir? Dünya üzerindeki evangelistlerin sayısı kaçtır?
Kudüs'te akan kanın sebebi: Evangelizm27 Temmuz 2018, Cuma
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