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Kudüs şairi Nuri Pakdil'in anısına...

18.10.2019 16:40

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözlerinin sahibi, Türk edebiyatının "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil, akıllara kazınan ve dillerden dökülen şiirlerinin yanı sıra deneme, oyun ve gezi notlarından oluşan birçok eser bırakarak Hakk'a yürüdü. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kudüs şairi Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesinin ardından, A Haber duygu yüklü bir klip hazırladı. A Haber'in Nuri Pakdil anısına hazırladığı video klip sizlerle.


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