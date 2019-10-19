Kudüs Şairi Nuri Pakdil'e veda! 19.10.2019 17:05

'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar Nuri Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Pakdil'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Nuri Pakdil, bugün Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi.

Yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan, Sezai Karakoç'la süren büyük akımın üçüncü halkası olarak gösterilen Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nuri Pakdil, ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri Pakdil'i sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.