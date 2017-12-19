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Kudüs işgal altında!

19 Aralık 2017, Salı
ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından ardından dünyanın dört bir yanından yükselen tepkiler yükselmeye devam ediyor. İşte İsrailliler tarafından her geçen gün daha fazlası işgal edilen Filistin'in ve Kudüs'ün tarihi...
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