Küçükçekmece'deki cinsel istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Gözaltındakilerin 2'si Türk, 7'si yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.
Küçükçekmece'deki cinsel istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi25.04.2019 17:04
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