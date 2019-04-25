Küçükçekmece'deki cinsel istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi 25.04.2019 17:04

Son dakika! Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Gözaltındakilerin 2'si Türk, 7'si yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.