Haberler Web TV Küçükçekmece'deki cinsel istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Küçükçekmece'deki cinsel istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

25.04.2019 17:04

Son dakika! Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Gözaltındakilerin 2'si Türk, 7'si yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca M.V.'nin 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları