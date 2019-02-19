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Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüste silahlı dehşet

19.02.2019 16:04

İstanbul Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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