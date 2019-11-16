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Küçükçekmece'de sünger fabrikasında korkutan yangın

16.11.2019 17:56

Yangın saat 16.00'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir sünger fabrikasında çıktı. Fabrika bahçesine konulan ham madde dolu torbalar henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan diğer fabrikalara tehlike oluşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.


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