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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

06.07.2019 07:14

Küçükçekmece'de yolda yürüyen 2 kişi, araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.


Kartaltepe Mahallesi Süvari Sokak'ta yol kenarında yürüyen 2 kişiye, bir araçtan ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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