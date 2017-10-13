Yol Durumu

Küçükçekmece'de servis minibüsü metrobüs durağına girdi

12 Ekim 2017, Perşembe
İstanbul Küçükçekmece'de bir servis minibüsü metrobüs durağına girerek kazaya neden oldu. Kaza sonrası D-100 karayolunda trafik oluşurken, metrobüs seferleri ise aksadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları