Küçükçekmece'de oto yıkamacıya uyuşturucu baskını 05.06.2019 11:09

Polis ekipleri, Küçükçekmece'de uyuşturucu imalatı yapan bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Operasyonda, 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon anı ve Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenek kameraya yansıdı.