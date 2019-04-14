Küçükçekmece'de istinat duvarı çöktü 14.04.2019 12:13

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarında çökme meydana geldi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çökmenin olduğu alan şerit çekilerek kapatıldı.