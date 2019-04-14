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Küçükçekmece'de istinat duvarı çöktü

14.04.2019 12:13

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarında çökme meydana geldi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çökmenin olduğu alan şerit çekilerek kapatıldı.


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