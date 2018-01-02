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Küçükçekmece'de doğalgaz borusu patladı

01 Ocak 2018, Pazartesi
Sefaköy Dinar Sokak’ta iş makinesinin yaptığı kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle 4 katlı bir bina ve bir araç yanarken, alevler metrelerce yükseğe çıktı. İşte o anlar...
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