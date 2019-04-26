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Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan sapık tutuklandı

26.04.2019 15:28

İstanbul Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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