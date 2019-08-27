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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu (Video)

27.08.2019 14:27

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M.V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.


İstanbul, Küçükçekmece'de nisan ayında 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan ve günlerce süren protestoların ardından yakalanan Mohammad V.'ye yönelik cinsel istismar davasının ilk duruşmasında karar verildi.

29 YIL HAPİS
Bakırköy Adliyesi'nde görülen davada mahkeme heyeti 18 yaşındaki Pakistan Uyruklu Mohammad V'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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