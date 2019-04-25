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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun son durumu nasıl? Küçükçekmece'deki sapık yakalandı mı?

25.04.2019 12:29

Türkiye Küçükçekmece'de 5 yaşında kız çocuğuna yapılan cinsel taciz olayını konuşuyor. 22 Nisan'da ailesi tarafından evinin kapısının önünde kanlar içinde bulunan kız çocuğuna kişi ya da kişiler tarafından cinsel taciz yapıldığı haberleri ne yazık ki doğru çıktı. Bakanlıktan kan donduran olayla ilgili açıklama geldi. Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun son durumu nasıl? Küçükçekmece'deki sapık yakalandı mı? İşte 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayında son gelişmeler...


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